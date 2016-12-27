Оппозиция Венесуэлы требует от президента уступок для ведения переговоров

МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Оппозиция Венесуэлы в понедельник исключила возможность возвращения к переговорам с президентом страны Николасом Мадуро при посредничестве Ватикана, если власти Каракаса не пойдут на уступки, передает агентство Рейтер.

Оппозиционный блок "Круглый стол демократического единства" обвиняет Мадуро в неэффективной экономике. Однако президент страны, в свою очередь, обвиняет блок в намерении совершить переворот и в деятельности, нацеленной на подрыв экономики страны и против Мадуро.

В конце октября посланник Ватикана и бывшие главы Испании, Панамы и Доминиканской Республики смогли посадить за стол переговоров оппозицию и действующего президента. Однако противники Мадуро в декабре вышли из переговоров, заявив, что правительство нарушает договоренности о допуске гуманитарной помощи в страну и восстановлении власти Национальной ассамблеи, а также нарушило обещание отпустить политических активистов на свободу, отмечает агентство.

"Если эти требования… не будут выполнены к 13 января, очевидно, не будет условий для возобновления диалога", — цитирует агентство слова генсека венесуэльского оппозиционного блока Хесуса Торреальбы, говорившего о возможной дате следующей встречи оппозиции и правительства.

Кризис в Венесуэле усугубился после начала работы оппозиционного парламента, в данный момент никакого рабочего взаимодействия между законодательной и исполнительной властями нет. Ранее президент Николас Мадуро обвинил оппозицию в попытке "парламентского переворота", а парламент, в свою очередь, заявил о нарушении конституции со стороны главы государства.

Ситуация в Венесуэле, являющейся крупнейшим в Южной Америке экспортером нефти, приобрела критический характер на фоне дефицита товаров, галопирующей инфляции и падения доходов государства, обусловленного снижением цен на нефть, а также институционального кризиса между исполнительной и законодательной ветвями власти.