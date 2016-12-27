В Эстонии сенаторы США во главе с Маккейном обсудят вопросы безопасности

ТАЛЛИН, 27 дек — РИА Новости, Николай Адашкевич. Делегация сенаторов США во главе с Джоном Маккейном во вторник прибудет в Эстонию с двухдневным визитом, чтобы обсудить вопросы региональной безопасности, сообщила пресс-службе посольства США в Таллине.

В состав делегации также входят сенаторы Линдси Грэм и Эми Клобучар. Гости из США встретятся с президентом Эстонии Керсти Кальюлайд и премьер-министром Юри Ратасом. На встречах будут обсуждаться региональная безопасность и отношения между Эстонией и США.

Командующий эстонскими Силами обороны генерал-лейтенант Рихо Террас во время визита вручит Маккейну крест за заслуги Сил обороны в знак признания заслуг сенатора по обеспечению безопасности Эстонии.

Сенатор США Маккейн был выбран в сенат США, где на данный момент работает уже пятый срок. Маккейн работает в комиссиях по иностранным делам, по национальной безопасности, управлению государством, вооруженным силам. В 2008 году Маккейн был кандидатом на пост президента США от Республиканской партии.

Делегация сенаторов США также посетит Латвию, Литву, Украину, Грузию и Черногорию.