Американцы назвали победу Трампа на выборах главным событием 2016 года

ВАШИНГТОН, 26 дек — РИА Новости, Дмитрий Злодорев. Победа Дональда Трампа на выборах президента США стала для большинства американцев главным событием уходящего года, свидетельствуют данные опубликованного в понедельник опроса общественного мнения, проведенного информационным агентством Ассошиэйтед Пресс.

Согласно этим сведениям, три четверти из более чем 1 тысячи опрошенных взрослых американцев назвали триумф Трампа "очень или чрезвычайно важным" событием. Почти две трети респондентов отметили теракты в Орландо, а также в Бельгии, Пакистане, Турции и Франции.

Чуть более половины участников исследования назвали в числе главных событий года столкновения в США граждан с полицейскими. На четвертом месте с 43% идет распространение вируса Зика.

Лишь 18% считают, что положение в стране в уходящем году улучшилось. Каждый третий полагает, что стало хуже, а 45% не видят разницы с 2015 годом.

Тем не менее, 55% уверены, что в 2017 году жить станет лучше. По сравнению с прошлогодним опросом число таких оптимистов увеличилось на 12%.

Опрос проводился с 9 по 11 декабря, в нем приняли участие 1007 взрослых респондентов.