Суд Киева отложил рассмотрение ходатайства о заочном осуждении Януковича

КИЕВ, 26 дек — РИА Новости. Печерский районный суд Киева отложил на неопределенный срок рассмотрение обращения Генпрокуратуры о возможности заочного уголовного производства против экс-президента Украины Виктора Януковича по подозрению в государственной измене, сообщает украинское информагентство УНИАН.

Согласно украинским законам, процедура заочного осуждения может быть применена к подозреваемым, если они скрываются от следствия за рубежом.

Сообщается, что такое решение суд принял в понедельник на своем заседании, так как защита Януковича подала ходатайство об отводе судьи Кристины Тарасюк. По данным издания, нового судью должны выбрать при помощи автоматизированной электронной системы, кто станет новым судьей по делу, станет известно ориентировочно во вторник.

По данным УНИАН, в ходе судебного заседания защита экс-президента также заявила ходатайство о допросе Януковича в режиме видеоконференции, однако суд отклонил это прошение.

Генпрокурор Украины Юрий Луценко 28 ноября лично в Святошинском районном суде Киева, перед допросом Януковича в режиме видеоконференции по делу о гибели людей во время беспорядков в Киеве в 2014 году, зачитал уведомление о подозрении экс-президенту по новому делу. Янукович подозревается в государственной измене. Позже Генпрокуратура направила в Печерский районный суд Киева обращение о рассмотрении дела в заочном режиме.