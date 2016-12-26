Луценко поручил проверить действия силовиков при сносе киосков в Киеве

КИЕВ, 26 дек — РИА Новости. Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко сообщил, что попросил прокуратуру Киева дать правовую оценку действиям правоохранителей и сотрудников коммунальных служб при сносе киосков в украинской столице.

Ранее в нескольких районах Киева возникали потасовки между представителями коммунальных служб и собственниками киосков во время их сноса. В частности пять человек пострадали в Киеве в минувший четверг в ходе конфликта представителей службы благоустройства города и владельцев киосков, которые подлежали сносу.

"В связи с событиями вокруг сноса столичных малых архитектурных форм (МАФ, киоски — ред.) поставил прокуратуре Киева задачу дать правовую оценку действиям силовиков и коммунальщиков. Категорически настаиваю, что МАФ можно сносить только после предупреждения, а сам демонтаж должен обеспечить сохранность имущества. Ночные бульдозеры и полицейские зачистки в отношениях с предпринимателями – недопустимы", — написал Луценко на своей странице в Facebook в понедельник.