Полковник Обручков назначен новым министром обороны Приднестровья

ТИРАСПОЛЬ, 26 дек — РИА Новости, Владимир Сандуца. Президент Приднестровья Вадим Красносельский в понедельник назначил полковника Олега Обручкова новым министром обороны непризнанной республики (ПМР).

"Назначить Обручкова Олега Александровича на должность министра обороны Приднестровской Молдавской Республики", — говорится в указе главы республики.

Ранее Обручков занимал должность начальника Главного управления по чрезвычайным ситуациям МВД ПМР.

Новый глава ведомства подчеркнул, что кардинальных изменений в структуре не будет. По его мнению, армия должна сосредоточиться на боевой подготовке.

"Большое внимание намерен уделить как воспитанию личного состава, так и повышения уровня дисциплины", — сказал Обручков после того, как был представлен высшему командному составу ведомства.

Выборы президента ПМР прошли 11 декабря. Согласно окончательным данным ЦИК, Красносельский набрал 62,23% голосов и одержал победу в первом туре голосования. Его основной соперник, бывший президент Евгений Шевчук получил поддержку 27,38% избирателей. Красносельский 16 декабря принес присягу и вступил в должность.

Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.