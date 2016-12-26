На экс-генпрокурора Киргизии завели уголовное дело

БИШКЕК, 26 дек – РИА Новости. Генпрокуратура Киргизии возбудила уголовное дело против бывшей главы надзорного ведомства, депутата от оппозиции Аиды Саляновой по статье злоупотребление должностным положением, сообщила в понедельник пресс-служба ведомства.

По данным Генпрокуратуры, в ведомстве рассмотрели поступившие из Государственного комитета национальной безопасности материалы в отношении Саляновой о "злоупотреблении служебным положением" в то время, когда она занимала пост исполняющей обязанности министра юстиции. Речь идет о "возобновлении действия адвокатской лицензии находившегося на тот момент в розыске за совершенные преступления" Алексея Елисеева, одного из приближенных сына экс-президента Курманбека Бакиева, покинувшего страну после революции.

"По результатам рассмотрения генеральным прокурором 26 декабря 2016 года в отношении А. Саляновой возбуждено уголовное дело", — сообщила пресс-служба.

Расследование дела поручено следственному управлению Генпрокуратуры. Санкции статьи предусматривают лишение свободы на срок от восьми до 12 лет с конфискацией имущества.

Депутат ранее заявляла, что на тот момент не имела оснований, чтобы не подписывать подготовленные аппаратом министерства документы на возобновление лицензии Елисеева, поскольку он еще не был осужден.

Салянова была одним из членов временного правительства Киргизии, пришедшего к власти после свержения президента Бакиева. Она занимала пост министра юстиции, а позднее была назначена генпрокурором. После скандала, связанного с ее мужем, Салянова ушла в отставку. В прошлом году она была избрана в парламент по спискам социалистической партии "Ата-Мекен", которая первоначально входила в коалицию парламентского большинства совместно с президентской Социал-демократической партией Киргизии.

Раскол между лидерами партий произошел после решения президента Алмазбека Атамбаева изменить действующую конституцию. Лидеры бывшего временного правительства, в том числе Салянова, выступили против, обвинив окружение Атамбаева в попытках сохранить власть после окончания его президентского срока.