Власти Киева проверят квартиры без счетчиков воды на число проживающих

КИЕВ, 26 дек — РИА Новости. Власти Киева весной 2017 года намерены проверить количество людей, проживающих в квартирах, где не установлены счетчики воды, сообщает в понедельник агентство УНИАН со ссылкой на заместителя председателя Киевской государственной городской администрации (КГГА) Петра Пантелеева.

В квартирах жилых домов столицы, где отсутствуют счетчики на горячую и холодную воду, тарифы рассчитываются исходя из количества прописанных человек. Ранее некоторые украинские СМИ сообщили, что мэрия Киева проведет весной проверку "нелегальных квартиросъемщиков", в частности, полиция будет проверять паспорта жильцов, чтобы установить, легально ли они проживают в квартирах.

"Речь идет о случаях злоупотреблений со стороны потребителей, когда количество зарегистрированных в квартире не соответствует количеству тех, кто фактически проживает. Для обеспечения справедливости расчетов за потребленные услуги будут проведены проверки квартир и, в результате выявленных нарушений, киевлянам будет предлагаться механизм расчета за фактически потребленную холодную и горячую воду", — приводит слова Пантеелева агентство.

На Украине с 2014 года в рамках сотрудничества с Международным валютным фондом происходило неоднократное повышение цены газа для населения и связанный с этим рост тарифов на жилищно-коммунальные услуги. Стоимость 1 тысячи кубометров "голубого топлива" для населения с 725 гривен в 2013 году выросла до 6,879 тысячи (по текущему курсу с 28 до 266 долларов) в 2016 году, или в 9,5 раза.

Правительство Украины в связи с этим запустило программу компенсации расходов на возросшие тарифы для малообеспеченных слоев населения за счет предоставления адресных субсидий. Кабмин также утвердил условия предоставления рассрочки по коммунальным платежам для семей, не получающих субсидии — согласно принятому документу, потребители могут оплачивать 50% стоимости услуг, а остальная часть должна быть погашена до начала следующего отопительного сезона.

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