Киев сообщил о прибытии Лутковской в Симферополь для встречи с заключенными

КИЕВ, 26 дек — РИА Новости. Омбудсмен Украины Валерия Лутковская прибыла в СИЗО в Симферополе для встречи с тремя украинскими заключенными, сообщил руководитель секретариата уполномоченного Верховной рады по правам человека Богдан Крикливенко.

"Мы просили встречи с 42 лицами, нам предоставили возможность встретиться с тремя, в том числе с Ахтемом Чийгозом (один из лидеров запрещенной в РФ организации "Меджлис крымско-татарского народа", обвиняемый в организации массовых беспорядков, сопровождавшихся насилием и уничтожением имущества). В эти минуты уполномоченный Верховной рады Украины по правам человека Валерия Лутковская и уполномоченный по правам человека РФ Татьяна Москалькова находятся на территории СИЗО", — написал Крикливенко на своей странице в Facebook.

Ранее сообщалось, что Москалькова и Лутковская договорились о посещении российских осужденных, находящихся на территории Украины, и украинских осужденных, находящихся в РФ.