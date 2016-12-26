Экс-чиновник МВД Грузии получил восемь лет за убийство двух человек

МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Тбилисский городской суд приговорил бывшего начальника главного управления по Абхазии департамента конституционной безопасности МВД Грузии Романа Шаматава к 8 годам лишения свободы по делу об убийстве двух человек, передает в понедельник агентство Interpressnews.

Дело касается незаконного лишения свободы и последующего убийства офицера департамента разведки министерства обороны Пааты Кардава и рейнджера-лесничего Дато Цинделиани. Оба пропали при неизвестных обстоятельствах в августе 2008 года. По данным следствия, они были незаконно заключены под стражу — Кардава в городе Зугдиди, а Цинделиани в Кутаиси. Затем они были увезены в Батуми и убиты.

"Решением судей Роман Шаматава был признан виновным в незаконном лишении свободы Давида Цинделиани и Пааты Кардава. Он был приговорен к восьми годам лишения свободы", — говорится в сообщении.

В 2014 году суд приговорил Шаматава к 4 годам и 6 месяцам лишения свободы по делу о теракте у села Хурча (вблизи моста через реку Ингури) в 2008 году. Как утверждало следствие, 21 мая 2008 года в селе Хурча с целью запугивания мирного населения Шаматава вместе с другими высокопоставленными чиновниками МВД организовал и осуществил террористический акт, что создало опасность уничтожения жизни и нанесения существенного имущественного ущерба, а также посягнул на общественную безопасность.