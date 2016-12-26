Главная праздничная елка в столице Узбекистана поменяла "прописку"

ТАШКЕНТ, 26 дек — РИА Новости. Главная праздничная елка в Ташкенте в эти новогодние праздники впервые установлена в одном из новых столичных парков, а не на главной площади города, сообщили РИА Новости в хокимияте (администрации) столицы Узбекистана.

Ранее главная новогодняя елка постоянно устанавливалась на главной площади столицы Узбекистана – Мустакиллик.

"В центре площади в понедельник установлена елка высотой 26 метров и окружностью более семи метров. Украшать елку будет более 2 тысяч игрушек", — сказал представитель хокимията. В ночное время елку будут подсвечивать прожекторы.

На установленных в парке мониторах транслируются социальные видеоролики о достижениях Узбекистана и мультфильмы. Кроме того, в новом парке построены сказочные городки и запланировано традиционное праздничное шоу.

"Организация гуляний в парковой местности обеспечит удобство и безопасность для граждан во время новогодних праздников. Перенос места главной новогодней елки позволит не перекрывать одну из самых оживленных трасс возле площади Мустакиллик, как это было на протяжении прошлых лет", — уточнили в администрации столицы. По словам собеседника агентства, елка на площади Мустакиллик в этом году будет установлена, но меньших размеров.

По данным хокимията, праздничные новогодние мероприятия в Ташкенте будут проводиться с 28 декабря по 2 января. Кроме того, новогодние елки установят в ряде парков и традиционных местах народных гуляний столицы Узбекистана. Ежегодная "Президентская елка", на которую обычно приглашаются воспитанники детских домов, дети из малообеспеченных и многодетных семей пройдет 29-30 декабря в Ташкенте, а также во всех областях республики.

Согласно законодательству Узбекистана, Новый год является официальным праздником в стране.