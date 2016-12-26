МИНСК, 26 дек — РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко потребовал не повышать цены на алкоголь, чтобы люди не стали пить настойку "Боярышника" и прочие не предназначенные для внутреннего применения жидкости.

Лукашенко в понедельник провел совещание, на котором в том числе коснулся вопросов безопасности. Он потребовал уделить особое внимание безопасности граждан в период новогодних праздников, напомнив о массовом отравлении настойкой "Боярышника" в России.

"Надо прекратить это баловство с этими налогами на спиртное. Праздники. Такие наши люди — славяне. И выпить любят, и закусить. Поэтому не надо их толкать к тому, чтобы пить "Боярышник" и еще чего-то", — заявил Лукашенко, выступление которого транслировало белорусское телевидение.

"Это надо иметь в виду, как бы это непопулярно ни звучало из моих уст", — подчеркнул белорусский лидер.

Причиной массовых отравлений людей в Иркутске стало косметическое средство "Боярышник", которое содержит метиловый спирт. По данным регионального Минздрава, употребление контрафактного средства "Боярышник" привело в Иркутске к смерти 77 человек.

По делу о производстве, хранении и сбыте ядовитой спиртосодержащей жидкости задержаны 23 человека. Для шести из них суд выбрал мерой пресечения содержание под стражей, 10 отправлены под домашний арест, одна задержанная находится под подпиской о невыезде.

В Иркутской области введен режим ЧС, который предполагает запрет на торговлю спиртосодержащими жидкостями, не предназначенными для пищевых целей.