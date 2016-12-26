США
28.1228 декабря04:13МСК
USD60.86-0.05
EUR63.57-0.16
Проекты
 
США
Сменить фон
В мире

В странах бывшего СССР соболезнуют в связи с крушением Ту-154

Тема:
Крушение самолета Ту-154 в Сочи (481)
21:0326.12.2016
(обновлено: 21:14 26.12.2016)
18294
День траура по погибшим в авиакатастрофе в городах России
© РИА Новости. Макс Ветров
Перейти в фотобанк

МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Представители властей и жители стран постсоветского пространства выражают соболезнования в связи с авиакатастрофой российского Ту-154 в районе Сочи.

Поисковые группы МЧС обнаружили фрагменты Ту-154, потерпевшего крушение в Сочи. 26 декабря 2016
© РИА Новости. МЧС РФ
Перейти в фотобанк
На месте крушения Ту-154 нашли три фрагмента фюзеляжа
Самолет Ту-154 Минобороны РФ, который направлялся в Сирию, потерпел крушение в Черном море в воскресенье утром. По данным военного ведомства, на борту находились 92 человека — восемь членов экипажа и 84 пассажира, среди которых восемь военных, 64 артиста ансамбля имени Александрова, девять представителей российских телеканалов, глава благотворительного фонда "Справедливая помощь" Елизавета Глинка, известная как Доктор Лиза, двое федеральных госслужащих.

Боль утраты

Президент непризнанной Приднестровской Молдавской республики Вадим Красносельский заявил, что воспринял авиакатастрофу Ту-154 над Черным морем как личную трагедию.

Глава фонда Справедливая помощь Елизавета Глинка. Архивное фото
© Фото: предоставлено фондом "Справедливая помощь"
В Москве покажут документальный фильм о Докторе Лизе 28 декабря
"Это страшное горе, это испытание, которое нужно выдержать, помнить о тех, кто ушел из жизни. Они будут с нами, пока мы о них помним", — сказал Красносельский журналистам после того, как возложил цветы к ограде здания выездного консульского пункта РФ в Тирасполе и оставил слова соболезнования в книге памяти и скорби.

Как отметил глава ПМР, "хор Александрова – эти артисты неоднократно посещали Приднестровье, многих лично знал сам". "Это были открытые люди, большие таланты", — добавил он.

"Народ Приднестровья чувствует и разделяет с народом России горе и боль вне зависимости от своей национальности и гражданства", — подчеркнул Красносельский.

Двадцать шестое декабря в Приднестровье объявлено днем траура. По всей республике приспущены государственные флаги. Учреждениям культуры и средствам массовой информации предложено отменить развлекательные передачи.

МИД Эстонии также выразил соболезнования родным и близким погибших в авиакатастрофе Ту-154.

"Наши соболезнования родным и близким погибших в авиакатастрофе российского самолета", — говорится в сообщении в микроблоге эстонского МИД в соцсети Twitter.

© МЧС РФ
Поиск обломков и осмотр места крушения - спасатели продолжают операцию по Ту-154

Цветы и свечи в память о погибших

Члены правительства, политики и жители Узбекистана в понедельник приходят в посольство РФ в республике выразить свои соболезнования в связи с крушением самолета Ту-154 Минобороны России, сообщила пресс-служба посольства.

По данным дипмиссии, запись в книге соболезнований, открытой в посольстве, оставили первый заместитель председателя Сената (верхней палаты парламента) Садык Сафаев и министр обороны Узбекистана Кабул Бердиев.

"Мы признательны всем узбекистанцам, выражающим слова поддержки и искреннего сочувствия по телефону, письмах в посольство или через социальные сети", — говорится в сообщении.

Мужчина возлагает цветы в память о погибших в авиакатастрофе Ту-154 в Сочи у посольства России в Минске
© РИА Новости. Егор Еремов
Перейти в фотобанк
В Белоруссии из-за крушения Ту-154 отключат праздничную иллюминацию
Посольство также выразило благодарность жителям и гостям столицы Узбекистана, которые уже с воскресенья приходят к зданию дипмиссии, возлагают цветы, а также зажигают свечи в память о погибших. "Это, безусловно, является одним из подтверждений того, что взаимосвязи между народами России и Узбекистана носят подлинно дружеский и открытый характер", — отметили в посольстве.

Белорусский премьер Андрей Кобяков посетил посольство России в Белоруссии и сделал запись в книге соболезнований в связи с крушением российского Ту-154, передает корреспондент РИА Новости.

Соболезнования в посольстве в понедельник оставили и другие белорусские чиновники, в частности глава МИД Владимир Макей, министр спорта и туризма Александр Шамко, министр культуры Борис Светлов, министр по чрезвычайным ситуациям Владимир Ващенко.

Поисково-спасательные работы на месте крушения самолёта Ту-154 Минобороны РФ в Сочи
© РИА Новости. Нина Зотина
Перейти в фотобанк
Медведчук обвинил украинских чиновников в глумлении над катастрофой Ту-154
Жители белорусской столицы с воскресенья несут цветы, зажженные свечи и лампадки к ограде российского посольства. В посольство продолжают прибывать члены правительства Белоруссии. Соболезнования также оставили министр информации Лилия Ананич, министр образования Игорь Карпенко, вице-премьер Михаил Русый.

Кроме того, как передает корреспондент РИА Новости, жители Латвии активно несут цветы к посольству РФ в Риге и оставляют соболезнования в книге, которая была открыта в связи с крушением российского самолета Тy-154.

За два дня у здания посольства РФ в Риге образовалось поле из цветов. Люди приносят также фотографии с изображением самолета, мягкие игрушки, зажженные свечи. В книге для соболезнований любой желающий может в письменном виде выразить свое сочувствие. Сделать это можно будет и во вторник с 10.00 до 14.00 (с 11.00 до 15.00 мск).

Акция зажжения свечей в память о погибших при крушении самолета Ту-154 в районе Сочи прошла в понедельник у здания посольства России в Армении.

Группа молодых людей возложила цветы и зажгла свечи у стен посольства РФ. Организаторы акции также оставили запись в книге соболезнований посольства.

Инициатором акции стала молодежная организация правящей Республиканской партии Армении.

О крупнейших авиакатастрофах в России в 2001-2016 годах читайте в справке РИА Новости >>

Свечи памяти погибших при крушении Ту-154 в Сочи
Горожане на акции памяти в Сочи, где самолет Минобороны РФ Ту-154 потерпел крушение у побережья Черного моря
© РИА Новости. Нина Зотина
Перейти в фотобанк
Жители Сочи накануне вечером принесли цветы к Южному молу морского порта и зажгли свечи в память о погибших при крушении самолета Ту-154 в акватории Черного моря.
Свечи и цветы на акции памяти в Сочи, где самолет Минобороны РФ Ту-154 потерпел крушение у побережья Черного моря
© РИА Новости. Нина Зотина
Перейти в фотобанк
Самолет Ту-154 Минобороны РФ, который направлялся в Сирию, потерпел крушение в Черном море в воскресенье утром. По данным ведомства, на борту находились 92 человека — восемь членов экипажа и 84 пассажира.
Женщина на акции памяти в Сочи, где самолет Минобороны РФ Ту-154 потерпел крушение у побережья Черного моря
© РИА Новости. Нина Зотина
Перейти в фотобанк
В понедельник в 9 утра в аэропорту Сочи прошёл молебен о погибших в авиакатастрофе Ту-154.
Мужчина на акции памяти в Сочи, где самолет Минобороны РФ Ту-154 потерпел крушение у побережья Черного моря
© РИА Новости. Нина Зотина
Перейти в фотобанк
В Сочи спустили траурные венки на воду в знак солидарности с родственниками погибших.
Горожане на акции памяти в Сочи, где самолет Минобороны РФ Ту-154 потерпел крушение у побережья Черного моря
© РИА Новости. Нина Зотина
Перейти в фотобанк
Акция памяти погибших при крушении самолета Ту-154 в акватории Черного моря в Сочи.
Свечи на акции памяти в Сочи, где самолет Минобороны РФ Ту-154 потерпел крушение у побережья Черного моря
© РИА Новости. Нина Зотина
Перейти в фотобанк
Заупокойные богослужения по жертвам крушения самолета минобороны Ту-154 пройдут в понедельник во всех храмах Русской православной церкви.
Горожане на акции памяти в Сочи, где самолет Минобороны РФ Ту-154 потерпел крушение у побережья Черного моря
© РИА Новости. Нина Зотина
Перейти в фотобанк
Акция памяти погибших при крушении самолета Ту-154 в акватории Черного моря в Сочи.
Свечи и цветы на акции памяти в Сочи, где самолет Минобороны РФ Ту-154 потерпел крушение у побережья Черного моря
© РИА Новости. Нина Зотина
Перейти в фотобанк
Понедельник, 26 декабря, объявлен в России днем траура по погибшим в авиакатастрофе.
Горожане на акции памяти в Сочи, где самолет Минобороны РФ Ту-154 потерпел крушение у побережья Черного моря
© РИА Новости. Нина Зотина
Перейти в фотобанк
Акция памяти погибших при крушении самолета Ту-154 в акватории Черного моря в Сочи.
Свечи на акции памяти в Сочи, где самолет Минобороны РФ Ту-154 потерпел крушение у побережья Черного моря
© РИА Новости. Нина Зотина
Перейти в фотобанк
Акция памяти погибших при крушении самолета Ту-154 в акватории Черного моря в Сочи.
Женщина на акции памяти в Сочи, где самолет Минобороны РФ Ту-154 потерпел крушение у побережья Черного моря
© РИА Новости. Нина Зотина
Перейти в фотобанк
Акция памяти погибших при крушении самолета Ту-154 в акватории Черного моря в Сочи.
/
Комментировать
+
В мире
Обсуждение
1 пользователь оставил 1 комментарий
Комментировать
Показать новые комментарии (0)
Комментировать
DirectAdvert





Новости
Авторы
Спецпроекты
Иновещание
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2016 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Мобильная версия m.ria.ru
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterGoogle
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.