В странах бывшего СССР соболезнуют в связи с крушением Ту-154

МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Представители властей и жители стран постсоветского пространства выражают соболезнования в связи с авиакатастрофой российского Ту-154 в районе Сочи.
Боль утраты
Президент непризнанной Приднестровской Молдавской республики Вадим Красносельский заявил, что воспринял авиакатастрофу Ту-154 над Черным морем как личную трагедию.
Как отметил глава ПМР, "хор Александрова – эти артисты неоднократно посещали Приднестровье, многих лично знал сам". "Это были открытые люди, большие таланты", — добавил он.
"Народ Приднестровья чувствует и разделяет с народом России горе и боль вне зависимости от своей национальности и гражданства", — подчеркнул Красносельский.
Двадцать шестое декабря в Приднестровье объявлено днем траура. По всей республике приспущены государственные флаги. Учреждениям культуры и средствам массовой информации предложено отменить развлекательные передачи.
МИД Эстонии также выразил соболезнования родным и близким погибших в авиакатастрофе Ту-154.
"Наши соболезнования родным и близким погибших в авиакатастрофе российского самолета", — говорится в сообщении в микроблоге эстонского МИД в соцсети Twitter.
Цветы и свечи в память о погибших
Члены правительства, политики и жители Узбекистана в понедельник приходят в посольство РФ в республике выразить свои соболезнования в связи с крушением самолета Ту-154 Минобороны России, сообщила пресс-служба посольства.
По данным дипмиссии, запись в книге соболезнований, открытой в посольстве, оставили первый заместитель председателя Сената (верхней палаты парламента) Садык Сафаев и министр обороны Узбекистана Кабул Бердиев.
"Мы признательны всем узбекистанцам, выражающим слова поддержки и искреннего сочувствия по телефону, письмах в посольство или через социальные сети", — говорится в сообщении.
Белорусский премьер Андрей Кобяков посетил посольство России в Белоруссии и сделал запись в книге соболезнований в связи с крушением российского Ту-154, передает корреспондент РИА Новости.
Соболезнования в посольстве в понедельник оставили и другие белорусские чиновники, в частности глава МИД Владимир Макей, министр спорта и туризма Александр Шамко, министр культуры Борис Светлов, министр по чрезвычайным ситуациям Владимир Ващенко.
Кроме того, как передает корреспондент РИА Новости, жители Латвии активно несут цветы к посольству РФ в Риге и оставляют соболезнования в книге, которая была открыта в связи с крушением российского самолета Тy-154.
За два дня у здания посольства РФ в Риге образовалось поле из цветов. Люди приносят также фотографии с изображением самолета, мягкие игрушки, зажженные свечи. В книге для соболезнований любой желающий может в письменном виде выразить свое сочувствие. Сделать это можно будет и во вторник с 10.00 до 14.00 (с 11.00 до 15.00 мск).
Акция зажжения свечей в память о погибших при крушении самолета Ту-154 в районе Сочи прошла в понедельник у здания посольства России в Армении.
Группа молодых людей возложила цветы и зажгла свечи у стен посольства РФ. Организаторы акции также оставили запись в книге соболезнований посольства.
Инициатором акции стала молодежная организация правящей Республиканской партии Армении.
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