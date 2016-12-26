В странах бывшего СССР соболезнуют в связи с крушением Ту-154

МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Представители властей и жители стран постсоветского пространства выражают соболезнования в связи с авиакатастрофой российского Ту-154 в районе Сочи.

Боль утраты

Самолет Ту-154 Минобороны РФ, который направлялся в Сирию, потерпел крушение в Черном море в воскресенье утром. По данным военного ведомства, на борту находились 92 человека — восемь членов экипажа и 84 пассажира, среди которых восемь военных, 64 артиста ансамбля имени Александрова, девять представителей российских телеканалов, глава благотворительного фонда "Справедливая помощь" Елизавета Глинка, известная как Доктор Лиза, двое федеральных госслужащих.

Президент непризнанной Приднестровской Молдавской республики Вадим Красносельский заявил, что воспринял авиакатастрофу Ту-154 над Черным морем как личную трагедию.

"Это страшное горе, это испытание, которое нужно выдержать, помнить о тех, кто ушел из жизни. Они будут с нами, пока мы о них помним", — сказал Красносельский журналистам после того, как возложил цветы к ограде здания выездного консульского пункта РФ в Тирасполе и оставил слова соболезнования в книге памяти и скорби.

Как отметил глава ПМР, "хор Александрова – эти артисты неоднократно посещали Приднестровье, многих лично знал сам". "Это были открытые люди, большие таланты", — добавил он.

"Народ Приднестровья чувствует и разделяет с народом России горе и боль вне зависимости от своей национальности и гражданства", — подчеркнул Красносельский.

Двадцать шестое декабря в Приднестровье объявлено днем траура. По всей республике приспущены государственные флаги. Учреждениям культуры и средствам массовой информации предложено отменить развлекательные передачи.

МИД Эстонии также выразил соболезнования родным и близким погибших в авиакатастрофе Ту-154.

"Наши соболезнования родным и близким погибших в авиакатастрофе российского самолета", — говорится в сообщении в микроблоге эстонского МИД в соцсети Twitter.

Ваш браузер не поддерживает данный формат видео. © МЧС РФ Поиск обломков и осмотр места крушения - спасатели продолжают операцию по Ту-154

Цветы и свечи в память о погибших

Члены правительства, политики и жители Узбекистана в понедельник приходят в посольство РФ в республике выразить свои соболезнования в связи с крушением самолета Ту-154 Минобороны России, сообщила пресс-служба посольства.

По данным дипмиссии, запись в книге соболезнований, открытой в посольстве, оставили первый заместитель председателя Сената (верхней палаты парламента) Садык Сафаев и министр обороны Узбекистана Кабул Бердиев.

"Мы признательны всем узбекистанцам, выражающим слова поддержки и искреннего сочувствия по телефону, письмах в посольство или через социальные сети", — говорится в сообщении.

Посольство также выразило благодарность жителям и гостям столицы Узбекистана, которые уже с воскресенья приходят к зданию дипмиссии, возлагают цветы, а также зажигают свечи в память о погибших. "Это, безусловно, является одним из подтверждений того, что взаимосвязи между народами России и Узбекистана носят подлинно дружеский и открытый характер", — отметили в посольстве.

Белорусский премьер Андрей Кобяков посетил посольство России в Белоруссии и сделал запись в книге соболезнований в связи с крушением российского Ту-154, передает корреспондент РИА Новости.

Соболезнования в посольстве в понедельник оставили и другие белорусские чиновники, в частности глава МИД Владимир Макей, министр спорта и туризма Александр Шамко, министр культуры Борис Светлов, министр по чрезвычайным ситуациям Владимир Ващенко.

Жители белорусской столицы с воскресенья несут цветы, зажженные свечи и лампадки к ограде российского посольства. В посольство продолжают прибывать члены правительства Белоруссии. Соболезнования также оставили министр информации Лилия Ананич, министр образования Игорь Карпенко, вице-премьер Михаил Русый.

Кроме того, как передает корреспондент РИА Новости, жители Латвии активно несут цветы к посольству РФ в Риге и оставляют соболезнования в книге, которая была открыта в связи с крушением российского самолета Тy-154.

За два дня у здания посольства РФ в Риге образовалось поле из цветов. Люди приносят также фотографии с изображением самолета, мягкие игрушки, зажженные свечи. В книге для соболезнований любой желающий может в письменном виде выразить свое сочувствие. Сделать это можно будет и во вторник с 10.00 до 14.00 (с 11.00 до 15.00 мск).

Акция зажжения свечей в память о погибших при крушении самолета Ту-154 в районе Сочи прошла в понедельник у здания посольства России в Армении.

Группа молодых людей возложила цветы и зажгла свечи у стен посольства РФ. Организаторы акции также оставили запись в книге соболезнований посольства.

Инициатором акции стала молодежная организация правящей Республиканской партии Армении.

О крупнейших авиакатастрофах в России в 2001-2016 годах читайте в справке РИА Новости >>