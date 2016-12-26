В КНДР соболезнуют в связи с крушением Тy-154
20:4326.12.2016
(обновлено: 20:48 26.12.2016)
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МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Председатель президиума Верховного народного собрания (парламент) КНДР Ким Ён Нам направил телеграмму соболезнования президенту РФ Владимиру Путину в связи с крушением самолета Тy-154 в Сочи, говорится в сообщении посольства КНДР в России, поступившем в РИА Новости.
"Ким в сообщении выразил глубокое сочувствие президенту России и семьям погибших, от всей души надеясь, что печаль семей погибших будет исцелена", — отмечается в сообщении.
Самолет Ту-154 Минобороны РФ, который направлялся в Сирию, потерпел крушение в Черном море в воскресенье утром. По данным военного ведомства, на борту находились 92 человека — восемь членов экипажа и 84 пассажира, среди которых восемь военных, 64 артиста ансамбля имени Александрова, девять представителей российских телеканалов, в том числе НТВ, Звезды и Первого канала, глава благотворительного фонда "Справедливая помощь" Елизавета Глинка, известная как Доктор Лиза, двое федеральных госслужащих.
Цветы и свечи у посольств России в разных странах
В связи с крушением в районе Сочи самолета Минобороны, направлявшегося в сирийскую Латакию, весь мир выражает России свое сочувствие и поддержку.
На фото: Жители Бишкека несут цветы к посольству России в память о погибших при крушении самолета Ту-154.
Цветы и свечи у посольства России в Бишкеке в память о погибших при крушении самолета Ту-154.
Жители Бишкека несут цветы к посольству России в память о погибших при крушении самолета Ту-154.
Цветы и свечи у посольства России в Бишкеке в память о погибших при крушении самолета Ту-154.
Цветы и свечи у Генерального консульства РФ в Нарве (Эстония) в память о погибших при крушении самолета Ту-154.
Цветы и свечи у Генерального консульства РФ в Нарве (Эстония) в память о погибших при крушении самолета Ту-154.
Люди несут цветы к Генеральному консульству РФ в Нарве (Эстония) в память о погибших при крушении самолета Ту-154.
Цветы и свечи у Генерального консульства РФ в Нарве (Эстония) в память о погибших при крушении самолета Ту-154.
Цветы у Генерального консульства РФ в Нарве (Эстония) в память о погибших при крушении самолета Ту-154.
Люди несут цветы к Генеральному консульству РФ в Нарве (Эстония) в память о погибших при крушении самолета Ту-154.
Цветы у Генерального консульства РФ в Нарве (Эстония) в память о погибших при крушении самолета Ту-154.
Цветы и свечи у посольства России в Минске в память о погибших при крушении самолета Ту-154.
Цветы и свечи у посольства России в Минске в память о погибших при крушении самолета Ту-154.
Цветы и свечи у посольства России в Минске в память о погибших при крушении самолета Ту-154.
Цветы и свечи у посольства России в Минске в память о погибших при крушении самолета Ту-154.
Цветы и свечи у посольства России в Минске в память о погибших при крушении самолета Ту-154.
Мужчина возлагает цветы в память о погибших в авиакатастрофе Ту-154 в Сочи у посольства России в Минске.
Горожане возлагают цветы в память о погибших в авиакатастрофе Ту-154 в Сочи у посольства России в Минске.