В КНДР соболезнуют в связи с крушением Тy-154

МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Председатель президиума Верховного народного собрания (парламент) КНДР Ким Ён Нам направил телеграмму соболезнования президенту РФ Владимиру Путину в связи с крушением самолета Тy-154 в Сочи, говорится в сообщении посольства КНДР в России, поступившем в РИА Новости.

"Ким в сообщении выразил глубокое сочувствие президенту России и семьям погибших, от всей души надеясь, что печаль семей погибших будет исцелена", — отмечается в сообщении.

Самолет Ту-154 Минобороны РФ, который направлялся в Сирию, потерпел крушение в Черном море в воскресенье утром. По данным военного ведомства, на борту находились 92 человека — восемь членов экипажа и 84 пассажира, среди которых восемь военных, 64 артиста ансамбля имени Александрова, девять представителей российских телеканалов, в том числе НТВ, Звезды и Первого канала, глава благотворительного фонда "Справедливая помощь" Елизавета Глинка, известная как Доктор Лиза, двое федеральных госслужащих.