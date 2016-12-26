Посольство РФ в Лондоне открыло книгу соболезнований после крушения Ту-154

ЛОНДОН, 26 дек – РИА Новости, Денис Ворошилов. Электронную книгу соболезнований в память о жертвах катастрофы самолета Ту-154 открыло посольство России в Великобритании.

"Мы открыли электронную книгу соболезнований по адресу http://rusemb.org.uk/tu154/. Вы также можете направить соболезнования на электронный почтовый адрес condolences@rusemb.org.uk", — сообщило посольство.

Записи в книге уже оставили несколько десятков человек, в том числе глава МИД Великобритании Борис Джонсон.

Самолет Ту-154 Минобороны РФ, который направлялся в Сирию, потерпел крушение в Черном море в воскресенье утром. По данным военного ведомства, на борту находились 92 человека — восемь членов экипажа и 84 пассажира, среди которых восемь военных, 64 артиста ансамбля имени Александрова, девять представителей российского телевидения, в том числе НТВ, "Звезды" и Первого канала, глава благотворительного фонда "Справедливая помощь" Елизавета Глинка, известная как Доктор Лиза, двое федеральных госслужащих.