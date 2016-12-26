Посольство РФ в Лондоне открыло книгу соболезнований после крушения Ту-154
20:2726.12.2016
(обновлено: 20:28 26.12.2016)
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ЛОНДОН, 26 дек – РИА Новости, Денис Ворошилов. Электронную книгу соболезнований в память о жертвах катастрофы самолета Ту-154 открыло посольство России в Великобритании.
"Мы открыли электронную книгу соболезнований по адресу http://rusemb.org.uk/tu154/. Вы также можете направить соболезнования на электронный почтовый адрес condolences@rusemb.org.uk", — сообщило посольство.
Записи в книге уже оставили несколько десятков человек, в том числе глава МИД Великобритании Борис Джонсон.
Самолет Ту-154 Минобороны РФ, который направлялся в Сирию, потерпел крушение в Черном море в воскресенье утром. По данным военного ведомства, на борту находились 92 человека — восемь членов экипажа и 84 пассажира, среди которых восемь военных, 64 артиста ансамбля имени Александрова, девять представителей российского телевидения, в том числе НТВ, "Звезды" и Первого канала, глава благотворительного фонда "Справедливая помощь" Елизавета Глинка, известная как Доктор Лиза, двое федеральных госслужащих.
Цветы и свечи у посольств России в разных странах
В связи с крушением в районе Сочи самолета Минобороны, направлявшегося в сирийскую Латакию, весь мир выражает России свое сочувствие и поддержку.
На фото: Жители Бишкека несут цветы к посольству России в память о погибших при крушении самолета Ту-154.
Цветы и свечи у посольства России в Бишкеке в память о погибших при крушении самолета Ту-154.
Жители Бишкека несут цветы к посольству России в память о погибших при крушении самолета Ту-154.
Цветы и свечи у посольства России в Бишкеке в память о погибших при крушении самолета Ту-154.
Цветы и свечи у Генерального консульства РФ в Нарве (Эстония) в память о погибших при крушении самолета Ту-154.
Цветы и свечи у Генерального консульства РФ в Нарве (Эстония) в память о погибших при крушении самолета Ту-154.
Люди несут цветы к Генеральному консульству РФ в Нарве (Эстония) в память о погибших при крушении самолета Ту-154.
Цветы и свечи у Генерального консульства РФ в Нарве (Эстония) в память о погибших при крушении самолета Ту-154.
Цветы у Генерального консульства РФ в Нарве (Эстония) в память о погибших при крушении самолета Ту-154.
Люди несут цветы к Генеральному консульству РФ в Нарве (Эстония) в память о погибших при крушении самолета Ту-154.
Цветы у Генерального консульства РФ в Нарве (Эстония) в память о погибших при крушении самолета Ту-154.
Цветы и свечи у посольства России в Минске в память о погибших при крушении самолета Ту-154.
Цветы и свечи у посольства России в Минске в память о погибших при крушении самолета Ту-154.
Цветы и свечи у посольства России в Минске в память о погибших при крушении самолета Ту-154.
Цветы и свечи у посольства России в Минске в память о погибших при крушении самолета Ту-154.
Цветы и свечи у посольства России в Минске в память о погибших при крушении самолета Ту-154.
Мужчина возлагает цветы в память о погибших в авиакатастрофе Ту-154 в Сочи у посольства России в Минске.
Горожане возлагают цветы в память о погибших в авиакатастрофе Ту-154 в Сочи у посольства России в Минске.