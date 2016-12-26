В Брюсселе на Северном вокзале в понедельник искали бомбу

БРЮССЕЛЬ, 26 дек — РИА Новости, Александр Шишло. На Северном вокзале Брюсселя полицейские в понедельник во второй половине дня с помощью специально обученной собаки искали "взрывные устройства", о которых полицию предупредил по телефону анонимный информатор, сообщил телеканал RTL.

По его данным, эвакуации пассажиров не производилось, взрывного устройства обнаружено не было.

По всей видимости, звонивший является телефонным хулиганом. Полиция это предполагала, но, тем не менее, произвела проверку здания железнодорожного терминала.