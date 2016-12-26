Число погибших при нападении боевиков в ДРК увеличилось до 35 человек

МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Число погибших в минувшие выходные в результате нападения боевиков на деревни на востоке Демократической Республики Конго увеличилось до 35 человек, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на местные власти.

Ранее сообщалось о 21 жертве.

Предположительно, четверо повстанцев Союзных демократических сил — национальной армии освобождения Уганды (ADF) напали на несколько деревень провинции Северное Киву. Военным ДРК удалось их ликвидировать, при них обнаружили две единицы огнестрельного оружия и мачете.

Провинция Северное Киву, граничащая с Руандой и Угандой, была опустошена региональными войнами, жертвами которых в период с 1996 по 2003 год стали миллионы человек. Десятки вооруженных формирований остаются в провинции, угнетая местных жителей, пользуясь природными ресурсами этой территории и препятствуя поступлению принципиально важной помощи в этот район. Жертвами нападений в ДРК за последние два года стали более 700 человек.