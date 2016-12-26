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В мире

МИД Украины разъяснил позицию Киева по израильским поселениям

18:2226.12.2016
(обновлено: 18:35 26.12.2016)
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Здание МИД Украины. Архивное фото
© РИА Новости. Григорий Василенко
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КИЕВ, 26 дек — РИА Новости. Министерство иностранных дел Украины разъяснило послу Израиля мотивы Киева при голосовании по резолюции Совета Безопасности ООН о поселениях на палестинских территориях, говорится в сообщении на сайте ведомства в понедельник.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. Архивное фото
© РИА Новости. Сергей Гунеев
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Нетаньяху: резолюция СБ ООН по поселениям - дело рук администрации Обамы
Ранее сообщалось, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху отменил запланированный на эту неделю визит в страну главы украинского правительства Владимира Гройсмана. Решение отменить визит было принято в знак протеста против того, что Украина проголосовала в поддержку антипоселенческой резолюции Совета Безопасности ООН.

"Двадцать шестого декабря 2016 в МИД Украины был приглашен посол Государства Израиль на Украине Элиава Белоцерковский с целью обсуждения дальнейшего развития двусторонних отношений в ситуации, сложившейся после принятия СБ ООН резолюции 2334 о положении на Ближнем Востоке. С украинской стороны было высказано разочарование по поводу эмоциональной реакции отдельных израильских чиновников и политиков на результаты голосования в Нью-Йорке", — говорится в сообщении МИД, опубликованном на сайте ведомства.

Как отмечается на сайте, послу Израиля даны разъяснения относительно мотивов, которые обусловили позицию делегации Украины в поддержку этого проекта. В сообщении говорится, что Украина придерживается последовательной позиции по урегулированию израильско-палестинского конфликта.

По итогам встречи была достигнута договоренность сделать все возможное, чтобы предотвратить повышение градуса дискуссии в украинском и израильском обществе, сообщили в министерстве.

Избраннный президент США Дональд Трамп. Архивное фото
© AFP 2016/ Don Emmert
Трамп: резолюция о поселениях затруднит достижение мира на Ближнем Востоке
"Исходя из общей заинтересованности в развитии положительных достижений двусторонних отношений, которых удалось достичь в последние годы, Украина и Израиль сосредоточат усилия на подготовке ряда важных двусторонних мероприятий: проведение в Киеве очередного раунда переговоров по проекту Соглашения о свободной торговле, подготовка к подписанию имплементационного протокола к недавно ратифицированному сторонами Соглашения, регулирующего трудовую миграцию, а также продолжение переговоров по дальнейшей либерализации авиасообщения", — говорится в сообщении. Кроме того, стороны обсудили вопрос согласования графика контактов высокого уровня на 2017 год.

Совет Безопасности ООН ранее принял резолюцию, которая требует от Израиля прекратить строительство поселений на оккупированных палестинских территориях, включая Восточный Иерусалим. Несмотря на многократные призывы Израиля, США, вопреки обыкновению, воздержались при голосовании, не став ветировать проект, благодаря чему его удалось принять. Канцелярия Нетаньяху объявила, что не будет выполнять резолюцию.

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