МИД Украины разъяснил позицию Киева по израильским поселениям

КИЕВ, 26 дек — РИА Новости. Министерство иностранных дел Украины разъяснило послу Израиля мотивы Киева при голосовании по резолюции Совета Безопасности ООН о поселениях на палестинских территориях, говорится в сообщении на сайте ведомства в понедельник.
"Двадцать шестого декабря 2016 в МИД Украины был приглашен посол Государства Израиль на Украине Элиава Белоцерковский с целью обсуждения дальнейшего развития двусторонних отношений в ситуации, сложившейся после принятия СБ ООН резолюции 2334 о положении на Ближнем Востоке. С украинской стороны было высказано разочарование по поводу эмоциональной реакции отдельных израильских чиновников и политиков на результаты голосования в Нью-Йорке", — говорится в сообщении МИД, опубликованном на сайте ведомства.
Как отмечается на сайте, послу Израиля даны разъяснения относительно мотивов, которые обусловили позицию делегации Украины в поддержку этого проекта. В сообщении говорится, что Украина придерживается последовательной позиции по урегулированию израильско-палестинского конфликта.
По итогам встречи была достигнута договоренность сделать все возможное, чтобы предотвратить повышение градуса дискуссии в украинском и израильском обществе, сообщили в министерстве.
Совет Безопасности ООН ранее принял резолюцию, которая требует от Израиля прекратить строительство поселений на оккупированных палестинских территориях, включая Восточный Иерусалим. Несмотря на многократные призывы Израиля, США, вопреки обыкновению, воздержались при голосовании, не став ветировать проект, благодаря чему его удалось принять. Канцелярия Нетаньяху объявила, что не будет выполнять резолюцию.