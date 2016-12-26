В индийский Манипур ввели силовиков для снятия блокады с автострады

НЬЮ-ДЕЛИ, 26 дек — РИА Новости. Правительство Индии направило в северо-восточный штат Манипур дополнительно около четырех тысяч силовиков для снятия блокады с ключевой автострады, устроенной протестующими, сообщает агентство PTI.

С 1 ноября по призыву "Объединенного совета нага" — организации, представляющей интересы этнической группы нага, составляющей одно из этнических меньшинств в штате, — в Манипуре были заблокированы два ключевых шоссе, связывающих штат с соседними регионами. Организация регулярно по тем или иным причинам вводит "экономическую блокаду" низменных районов штата (в том числе Импхала), где проживают мейтеи, этническое большинство штата.

В этот раз причиной блокады стало решение властей штата создать семь новых округов. В "Объединенном совете нага" считают, что новые округа посягают на территории традиционного проживания народности нага. Блокада привела к росту межэтнической напряженности, в округе Восточный Импхал неделю назад был введен комендантский час после того, как протестующие против блокады начали поджигать автомобили, направляющиеся в регионы, где проживают представители нага. На настоящий момент известно о не менее 40 сожженных автомобилей.

"Наш приоритет сейчас — разблокировать Национальную автомагистраль-2 (NH-2), соединяющую Манипур (со штатом Нагаленд). Поскольку вторая автомагистраль (NH-37) была разблокирована, мы хотим разблокировать NH-2 как можно скорее", — цитирует PTI источник в министерстве внутренних дел.

С учетом направленных дополнительно четырех тысяч силовиков общее число сотрудников служб безопасности, присланных в регион для помощи местным властям, выросло до 17,5 тысячи человек.