Экс-президент Португалии Мариу Суариш находится в состоянии глубокой комы

МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Бывший президент и премьер-министр Португалии Мариу Суариш находится в состоянии глубокой комы, сообщил представитель больницы Красного Креста в Лиссабоне.

Экс-президент был госпитализирован две недели назад.

Сообщается, что после краткого улучшения состояние 92-летнего Суариша резко ухудшилось в субботу после "острого приступа".

"Господин Суариш находится в критическом состоянии, в глубокой коме, и наш прогноз остается очень осторожным", — заявил агентству Франс Пресс сотрудник больницы Жозе Барата.

Мариу Суариш — основатель Социалистической партии Португалии, дважды был премьер-министром страны, с 1986 по 1996 год занимал президентский пост. После ухода с поста главы государства Суариш в 1999–2004 годах был депутатом Европарламента, а в 2006 году вновь стал официальным кандидатом социалистов на президентских выборах, но проиграл.