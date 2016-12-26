Грушко рассказал о рассмотрении НАТО мер предотвращения военных инцидентов

БРЮССЕЛЬ, 26 дек – РИА Новости, Владимир Добровольский. НАТО не проявила реальной политической готовности рассмотреть меры по предотвращению опасной военной деятельности, тогда как РФ по-прежнему готова к консультациям с привлечением военных экспертов, заявил РИА Новости постпред РФ при альянсе Александр Грушко.

Отвечая на вопрос о перспективах консультаций между военными о предотвращении военных инцидентов, он заявил: "Мы готовы, поскольку мы сформулировали конкретные предложения и действительно считаем, что если страны НАТО заинтересованы в деэскалации и готовы обсуждать вопросы, связанные с совершенствованием инструментария по предотвращению опасной военной деятельности, то, конечно, давно пора эти сигналы переводить в форму предметных консультаций с привлечением военных экспертов".

Он отметил, что "без участия военных говорить об этом бессмысленно". "Мы еще раз в своей работе со странами НАТО не только в рамках Совета, но и за его рамками, все время как раз об этом и говорим. Если вы хотите реально продвинуться на этом направлении, мы готовы, давайте устроим экспертные консультации на уровне военных в таком или в ином формате", — сказал постпред РФ.

При этом он отметил, что российская сторона "готова к различным схемам" и внесла ряд предложений, уточняющих действия соглашений между США и Советским Союзом о предотвращении инцидентов на море, отмечала, что такой же режим мог бы применяться в отношениях с другими странами, которые имеют средства для осуществления военной деятельности. Грушко также напомнил, что президент РФ Владимир Путин поддержал предложение президента Финляндии Саули Ниинистё о включении транспондеров при полетах военных самолетов над Балтикой.

"С точки зрения специфики сегодняшней ситуации, которая характеризуется усиленным уровнем военной активности, мы абсолютно открыты к профессиональному честному разговору. Но иногда впечатление таково, что страны НАТО предпочитают это озвучивать в виде политических лозунгов при том, что никакой реальной политической готовности двигаться в сторону реального рассмотрения проблем у них нет", — заявил Грушко.

В июле на заседании Совета Россия – НАТО российская сторона подняла вопросы обеспечения безопасности при полетах над Балтикой. Однако с тех пор России и НАТО не удалось организовать технические консультации для снижения рисков воздушных инцидентов — по информации российской стороны, военные РФ предлагали НАТО консультации по вопросу полетов военной авиации в акватории Балтийского моря, но альянс отказался.