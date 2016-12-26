В Киеве возбудили уголовное дело по факту пожара на складе секонд-хенда

КИЕВ, 26 дек — РИА Новости. Киевская полиция возбудила уголовное дело по факту пожара на складе секонд-хенда на востоке украинской столицы, сообщается в понедельник на сайте главного городского управления Национальной полиции Украины.

Ранее в Деснянском районе Киева произошел пожар на складе секонд-хенда. В ходе осмотра доступных участков места происшествия сотрудники полиции обнаружили тело человека, по предварительной информации, вероятно, работницы местного рынка.

"По данному факту следственным отделом сведения о событии внесли в Единый реестр досудебных расследований. Начато уголовное производство по статье Уголовного кодекса Украины "Нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности, повлекшее гибель людей, имущественный ущерб в особо крупном размере или иные тяжкие последствия", — сообщается на сайте.

В полиции отметили, что в настоящее время на месте происшествия работают следователи Деснянского управления полиции совместно с работниками Госслужбы Украины по ЧС и взрывотехниками Научно-исследовательского экспертно-криминалистического центра для выявления причин и очагов пожара.