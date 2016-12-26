Участника беспорядков в Минске Кондруся приговорили к ограничению свободы

МИНСК, 26 дек — РИА Новости. Суд Московского района Минска приговорил Владимира Кондруся, нового фигуранта уголовного дела о массовых беспорядках в 2010 году в белорусской столице, к 1,5 годам ограничения свободы без направления в исправительное учреждение, а также к принудительному амбулаторному лечению, сообщили в понедельник белорусские правозащитники.

Летом белорусские правозащитники заявили, что в деле о массовых беспорядках в Минске после президентских выборов в 2010 году появился новый фигурант — житель поселка Руденск Кондрусь. Правозащитники объявили его политическим заключенным. В середине ноября суд Московского района Минска начал рассмотрение этого уголовного дела. В суде Кондрусь попытался вскрыть себе вены, однако попытка была предотвращена конвоем. Судья приняла решение о проведении в отношении обвиняемого комплексной стационарной психолого-психиатрической экспертизы.

"Суд признал Владимира Кондруся ограниченно вменяемым и учел это при назначении наказания как смягчающие обстоятельства, посчитал вину полностью доказанной, однако применил положение статьи 70 Уголовного кодекса ("назначение более мягкого наказания") и вынес приговор: 1 год и 6 месяцев ограничения свободы без направления в учреждение открытого типа с принудительным амбулаторным лечением по месту пребывания", — говорится в сообщении правозащитного центра "Весна".

По данным правозащитников, решено учесть срок содержания под стражей, а также снять арест с имущества подсудимого, так как ущерб от преступления был погашен. "Также суд постановил изменить меру пресечения и немедленно освободить Кондруся из-под стражи", — отмечается в сообщении.

После президентских выборов 19 декабря 2010 года, которые выиграл действующий президент Александр Лукашенко, несколько тысяч человек собрались на площади Независимости в центре Минска. Некоторые из собравшихся попытались силой ворваться в Дом правительства. Силовики оперативно разогнали собравшихся.

Несколько сотен человек были задержаны. Несколько десятков, в том числе некоторые кандидаты в президенты, были привлечены к уголовной ответственности. Последние фигуранты дела вышли на свободу после помилования президентом в августе 2015 года, что поспособствовало снятию санкций Евросоюза с Белоруссии.