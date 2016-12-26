На север Великобритании обрушились cильные снегопады

ЛОНДОН, 26 дек – РИА Новости, Денис Ворошилов. Сильные снегопады обрушились на север Шотландии, затруднив транспортное сообщение, сообщает Би-би-си.

"Сильные ветры и снегопады обрушились на часть Шотландии с приближением к северу Британии шторма "Конор". На Шетландских островах скорость ветра достигает 42 метров в секунду, на островах Оркни – 36 метров в секунду. Снег выпал в районах северной Шотландии, включая Мори и Абердиншир. "Оранжевый" уровень предупреждения о плохой погоде в этих районах действует до 18.00 по местному времени (21.00 мск), для остальной Шотландии он установлен на "желтом" уровне", — отмечает телеканал.

Из-за плохой погоды паромная компания CalMac отменила ряд рейсов.

Британская метеослужба в свою очередь сообщает о сильных ветрах по всему северу Соединенного Королевства, а также сильных снегопадах не только на севере Шотландии, но и в центральной части региона.

Полиция и экстренные службы не сообщают о пострадавших от снегопадов.