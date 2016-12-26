Эксперт: действия Трампа говорят о его желании наладить отношения с Россией

ВАШИНГТОН, 26 дек — РИА Новости, Дмитрий Злодорев. Действия и назначения, производимые избранным президентом США Дональдом Трампом, говорят о его стремлении наладить отношения с Россией, заявил в понедельник РИА Новости вице-президент вашингтонского политологического "Евразия-центра" Эрл Расмуссен.

В пятницу президент РФ Владимир Путин заявил на пресс-конференции, что готов приехать в США, если Трамп пригласит его.

"Я уверен, что Трамп и Путин встретятся вскоре после инаугурации Трампа в январе 2017 года", — сказал Расмуссен.

По его словам, "Трамп, очевидно, рассчитывает на новый подход в отношениях с Россией, несмотря на разногласия в этом с нынешней администрацией и некоторыми членами конгресса".

"Я думаю, своими заявлениями и назначениями на ключевые посты в правительстве Трамп направляет четкий сигнал о намерении наводить мосты между двумя странами", — отметил Расмуссен.

Он уверен, что "чем скорее будет начат прямой диалог, тем быстрее мы сможем установить взаимопонимание в решении общих вызовов и установить более реалистичные отношения, нацеленные на сотрудничество".

Трамп вступит в должность президента США после инаугурации 20 января 2017 года.