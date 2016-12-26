В США ищут четырех заключенных, сбежавших из тюрьмы в Теннесси

МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Шесть заключенных сбежали из тюрьмы в американском штате Теннесси в Рождество, власти задержали двоих, проводится поиск еще четырех человек, сообщает телеканал CBS News.

Инцидент произошел утром в воскресенье, когда во всем мире отмечалось католическое Рождество. По данным офиса шерифа, заключенные воспользовались последствиями утечки воды в тюремном туалете и образовавшимися в результате ремонта повреждениями. "Заключенные разгромили туалет, отделив его от стены и получив доступ к дыре, ведущей за пределы объекта", — рассказали в офисе шерифа.

Следователи сообщили, что один из сбежавших заключенных был пойман дома, еще одного задержали в результате погони.