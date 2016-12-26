В Пекине возлагают цветы у российского посольства в память о жертвах Ту-154
ПЕКИН, 26 дек — РИА Новости, Иван Булатов. Жители китайской столицы возлагают цветы возле посольства России в Пекине в память о жертвах трагедии с самолетом Ту-154 Минобороны РФ, сообщила российская дипмиссия в Пекине.
В сообщении российского посольства отмечается, что не только жители Пекина возлагают цветы и свечи возле посольства в память о пассажирах Ту-154, но также российские соотечественники, проживающие в китайской столице, иностранные граждане и представители дипломатических миссий в КНР.
Цветы и свечи у посольств России в разных странах
В связи с крушением в районе Сочи самолета Минобороны, направлявшегося в сирийскую Латакию, весь мир выражает России свое сочувствие и поддержку.
На фото: Жители Бишкека несут цветы к посольству России в память о погибших при крушении самолета Ту-154.
Цветы и свечи у посольства России в Бишкеке в память о погибших при крушении самолета Ту-154.
Жители Бишкека несут цветы к посольству России в память о погибших при крушении самолета Ту-154.
Цветы и свечи у посольства России в Бишкеке в память о погибших при крушении самолета Ту-154.
Цветы и свечи у Генерального консульства РФ в Нарве (Эстония) в память о погибших при крушении самолета Ту-154.
Цветы и свечи у Генерального консульства РФ в Нарве (Эстония) в память о погибших при крушении самолета Ту-154.
Люди несут цветы к Генеральному консульству РФ в Нарве (Эстония) в память о погибших при крушении самолета Ту-154.
Цветы и свечи у Генерального консульства РФ в Нарве (Эстония) в память о погибших при крушении самолета Ту-154.
Цветы у Генерального консульства РФ в Нарве (Эстония) в память о погибших при крушении самолета Ту-154.
Люди несут цветы к Генеральному консульству РФ в Нарве (Эстония) в память о погибших при крушении самолета Ту-154.
Цветы у Генерального консульства РФ в Нарве (Эстония) в память о погибших при крушении самолета Ту-154.
Цветы и свечи у посольства России в Минске в память о погибших при крушении самолета Ту-154.
Цветы и свечи у посольства России в Минске в память о погибших при крушении самолета Ту-154.
Цветы и свечи у посольства России в Минске в память о погибших при крушении самолета Ту-154.
Цветы и свечи у посольства России в Минске в память о погибших при крушении самолета Ту-154.
Цветы и свечи у посольства России в Минске в память о погибших при крушении самолета Ту-154.
Мужчина возлагает цветы в память о погибших в авиакатастрофе Ту-154 в Сочи у посольства России в Минске.
Горожане возлагают цветы в память о погибших в авиакатастрофе Ту-154 в Сочи у посольства России в Минске.
Возле входа на территорию посольства установлен специальный столик, где также размещена черно-белая фотография самолета.
Ранее председатель КНР Си Цзиньпин направил президенту России Владимиру Путину телеграмму с соболезнованиями в связи с крушением российского самолета в небе над Черным морем. Также телеграмму с соболезнования российскому премьеру Дмитрию Медведеву направил премьер Госсовета КНР Ли Кэцян.
Самолет Ту-154 Минобороны РФ, который направлялся в Сирию, потерпел крушение в Черном море в воскресенье утром. По данным ведомства, на борту находились 92 человека — восемь членов экипажа и 84 пассажира, среди которых восемь военных, 64 артиста ансамбля имени Александрова, девять представителей российских телеканалов, глава благотворительного фонда "Справедливая помощь" Елизавета Глинка, известная как Доктор Лиза, двое федеральных госслужащих.