В Пекине возлагают цветы у российского посольства в память о жертвах Ту-154

ПЕКИН, 26 дек — РИА Новости, Иван Булатов. Жители китайской столицы возлагают цветы возле посольства России в Пекине в память о жертвах трагедии с самолетом Ту-154 Минобороны РФ, сообщила российская дипмиссия в Пекине.

В сообщении российского посольства отмечается, что не только жители Пекина возлагают цветы и свечи возле посольства в память о пассажирах Ту-154, но также российские соотечественники, проживающие в китайской столице, иностранные граждане и представители дипломатических миссий в КНР.

Возле входа на территорию посольства установлен специальный столик, где также размещена черно-белая фотография самолета.

Ранее председатель КНР Си Цзиньпин направил президенту России Владимиру Путину телеграмму с соболезнованиями в связи с крушением российского самолета в небе над Черным морем. Также телеграмму с соболезнования российскому премьеру Дмитрию Медведеву направил премьер Госсовета КНР Ли Кэцян.

Самолет Ту-154 Минобороны РФ, который направлялся в Сирию, потерпел крушение в Черном море в воскресенье утром. По данным ведомства, на борту находились 92 человека — восемь членов экипажа и 84 пассажира, среди которых восемь военных, 64 артиста ансамбля имени Александрова, девять представителей российских телеканалов, глава благотворительного фонда "Справедливая помощь" Елизавета Глинка, известная как Доктор Лиза, двое федеральных госслужащих.