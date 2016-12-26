В Белоруссии из-за крушения Ту-154 отключат праздничную иллюминацию
17:0626.12.2016
(обновлено: 17:09 26.12.2016)
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МИНСК, 26 дек — РИА Новости. Праздничную новогоднюю иллюминацию отключат в Белоруссии в понедельник в знак скорби по жертвам авиакатастрофы под Сочи, сообщила пресс-секретарь президента страны Наталья Эйсмонт.
Самолет Ту-154 Минобороны РФ, который направлялся в Сирию, потерпел крушение в Черном море в воскресенье утром. По данным ведомства, на борту находились 92 человека — восемь членов экипажа и 84 пассажира, среди которых восемь военных, 64 артиста ансамбля имени Александрова, девять представителей российских телеканалов, глава благотворительного фонда "Справедливая помощь" Елизавета Глинка, известная как Доктор Лиза, двое федеральных госслужащих. О нахождении своих сотрудников на борту сообщили Первый канал, НТВ и "Звезда".
"По решению президента сегодня в Минске и других городах Белоруссии в знак солидарности и скорби будет отключена праздничная иллюминация", — приводит слова Эйсмонт белорусское государственное агентство Белта.
Поисково-спасательные работы на месте крушения Ту-154 в Сочи
На борту кроме военнослужащих были журналисты федеральных СМИ и артисты ансамбля имени Александрова.
Первый канал, НТВ и "Звезда" подтвердили гибель своих журналистов в авиакатастрофе.
В списке пассажиров значится и глава фонда "Справедливая помощь" Елизавета Глинка, известная как доктор Лиза. Она везла в Латакию медикаменты для госпиталя. В фонде надеются, что Глинка могла вылететь в Сирию другим рейсом.
Самолет упал в Черном море. Обломки фрагментов корпуса нашли в полутора километрах от побережья Сочи на глубине 50-70 метров.
Спасатели намерены круглосуточно вести поиски людей.
Опознание погибших потребует генетической экспертизы, считает директор Центра имени Сербского Зураб Кекелидзе.
В качестве основных версий падения Ту-154 рассматриваются техническая неисправность воздушного судна и ошибка в пилотировании.
Семьи погибших при крушении получат компенсации. Размер выплат для военных составит до 7,8 миллиона рублей, для гражданских лиц — 3 миллиона рублей.
Президент Владимир Путин поручил председателю правительства Дмитрию Медведеву сформировать комиссию по расследованию автокатастрофы.
В России 26 декабря объявлено общенациональным днем траура по погибшим в авиакатастрофе.
Президент Белоруссии Лукашенко в воскресенье выразил соболезнования президенту России Владимиру Путину, родным и близким погибших.
По информации пресс-службы белорусского лидера, глава государства поручил 26 декабря над зданиями резиденции президента Белоруссии и других госучреждений по всей стране приспустить государственные флаги в знак солидарности и скорби в связи с произошедшей в России авиакатастрофой. Также было рекомендовано ограничить проведение и трансляцию развлекательных мероприятий и программ.