В Белоруссии из-за крушения Ту-154 отключат праздничную иллюминацию

МИНСК, 26 дек — РИА Новости. Праздничную новогоднюю иллюминацию отключат в Белоруссии в понедельник в знак скорби по жертвам авиакатастрофы под Сочи, сообщила пресс-секретарь президента страны Наталья Эйсмонт.

Самолет Ту-154 Минобороны РФ, который направлялся в Сирию, потерпел крушение в Черном море в воскресенье утром. По данным ведомства, на борту находились 92 человека — восемь членов экипажа и 84 пассажира, среди которых восемь военных, 64 артиста ансамбля имени Александрова, девять представителей российских телеканалов, глава благотворительного фонда "Справедливая помощь" Елизавета Глинка, известная как Доктор Лиза, двое федеральных госслужащих. О нахождении своих сотрудников на борту сообщили Первый канал, НТВ и "Звезда".

"По решению президента сегодня в Минске и других городах Белоруссии в знак солидарности и скорби будет отключена праздничная иллюминация", — приводит слова Эйсмонт белорусское государственное агентство Белта.

Президент Белоруссии Лукашенко в воскресенье выразил соболезнования президенту России Владимиру Путину, родным и близким погибших.

По информации пресс-службы белорусского лидера, глава государства поручил 26 декабря над зданиями резиденции президента Белоруссии и других госучреждений по всей стране приспустить государственные флаги в знак солидарности и скорби в связи с произошедшей в России авиакатастрофой. Также было рекомендовано ограничить проведение и трансляцию развлекательных мероприятий и программ.