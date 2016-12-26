Отмена виз с Россией не зависит от действий грузинских властей

ТБИЛИСИ, 26 дек — РИА Новости. Решение об отмене виз для граждан Грузии со стороны Российской Федерации не требует никаких конкретных действий со стороны грузинских властей, заявил глава МИД Грузии Михаил Джанелидзе, выступая в парламенте.
"Мы упразднили визовый режим для граждан России, и с нашей стороны нет никаких ограничений. Нет никаких предусловий для того, чтобы Российская Федерация приняла это решение. Они могут свободно и односторонне принять это решение. Если они примут решение, мы поприветствуем этот факт, но это не требует никаких усилий со стороны Грузии, никаких конкретных действий или реагирования", — заявил Джанелидзе на заседании комитета по внешним связям.
В настоящее время россияне могут посещать Грузию без виз, однако грузинские граждане должны получать визу для визита в Россию.
Дипломатические отношения между Грузией и Россией прерваны с августа 2008 года, по решению Тбилиси, в ответ на признание Москвой независимости Абхазии и Цхинвальского региона (Южной Осетии). Один из главных приоритетов правительства Грузии под руководством Георгия Квирикашвили — нормализация отношений с РФ. При этом Грузия продолжает проводить прозападную политику.
В настоящее время диалог между странами поддерживается в рамках Женевских дискуссий и регулярных встреч спецпредставителя премьера Грузии по урегулированию отношений с Россией Зураба Абашидзе и замглавы МИД России Григория Карасина.