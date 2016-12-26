Отмена виз с Россией не зависит от действий грузинских властей

ТБИЛИСИ, 26 дек — РИА Новости. Решение об отмене виз для граждан Грузии со стороны Российской Федерации не требует никаких конкретных действий со стороны грузинских властей, заявил глава МИД Грузии Михаил Джанелидзе, выступая в парламенте.

Президент России Владимир Путин на прошлой неделе во время ежегодной большой пресс-конференции не исключил отмену визового режима для граждан Грузии.

"Мы упразднили визовый режим для граждан России, и с нашей стороны нет никаких ограничений. Нет никаких предусловий для того, чтобы Российская Федерация приняла это решение. Они могут свободно и односторонне принять это решение. Если они примут решение, мы поприветствуем этот факт, но это не требует никаких усилий со стороны Грузии, никаких конкретных действий или реагирования", — заявил Джанелидзе на заседании комитета по внешним связям.

В настоящее время россияне могут посещать Грузию без виз, однако грузинские граждане должны получать визу для визита в Россию.

В декабре 2015 года Россия приняла решение о введении упрощенного визового режима с Грузией. По новым правилам, имея на руках оформленное в миграционных органах приглашение, любой гражданин Грузии может получить частную, деловую, гуманитарную, рабочую визу (кроме туристической) любой кратности. Причем приглашение оформляется гражданином РФ вне зависимости от степени родства. А для ускорения процесса с февраля введен новый вид приглашений – электронные, которые, в отличие от классических, можно направить по электронной почте.

Дипломатические отношения между Грузией и Россией прерваны с августа 2008 года, по решению Тбилиси, в ответ на признание Москвой независимости Абхазии и Цхинвальского региона (Южной Осетии). Один из главных приоритетов правительства Грузии под руководством Георгия Квирикашвили — нормализация отношений с РФ. При этом Грузия продолжает проводить прозападную политику.

В настоящее время диалог между странами поддерживается в рамках Женевских дискуссий и регулярных встреч спецпредставителя премьера Грузии по урегулированию отношений с Россией Зураба Абашидзе и замглавы МИД России Григория Карасина.