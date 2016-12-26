На Багамских островах пропали не менее 19 незаконных мигрантов из Бразилии

МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Не менее 19 незаконных мигрантов из Бразилии пропали без вести в районе Багамских островов в Карибском море, сообщает официальный портал бразильского правительства Portal Brasil.

"Мы подозреваем, что бразильские граждане были на борту судна, которое затонуло на пути от Багам до США, куда они стремились нелегально попасть", — говорится в заявлении.

Сообщается, что родственники пропавших не получали от них вестей с начала сентября. В то же время МИД Бразилии не исключает того, что пропавшие мигранты могут находиться в тюрьме.