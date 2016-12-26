Власти Японии направили соболезнования в связи с крушением Ту-154

ТОКИО, 26 дек — РИА Новости, Екатерина Плясункова. Премьер-министр Японии Синдзо Абэ и глава японского МИД Фумио Кисида направили соболезнования в связи с авиакатастрофой российского Ту-154 в районе Сочи.

Как говорится в сообщении МИД Японии, послания с соболезнованиями были направлены президенту России Владимиру Путину и главе МИД РФ Сергею Лаврову.

Самолет Ту-154 Минобороны РФ, который направлялся в Сирию, потерпел крушение в Черном море в воскресенье утром. По данным военного ведомства, на борту находились 92 человека — восемь членов экипажа и 84 пассажира, среди которых восемь военных, 64 артиста ансамбля имени Александрова, девять представителей российских телеканалов, в том числе НТВ, Звезды и Первого канала, глава благотворительного фонда "Справедливая помощь" Елизавета Глинка, известная как Доктор Лиза, двое федеральных госслужащих.