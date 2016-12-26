Назарбаев выразил соболезнования в связи с крушением Ту-154

С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 дек — РИА Новости. Президент Казахстана, председательствующего в 2016 году в Высшем Евразийском экономическом совете, Нурсултан Назарбаев выразил от лица глав стран-участников ЕврАзЭс соболезнования президенту России Владимиру Путину, российскому народу и родственникам погибших в авиакатастрофе Ту-154.

"К сожалению, сегодняшнее наше заседание проходит в условиях, когда в России объявлен траур по погибшим 92 гражданам в расцвете сил, творческим людям. Думаю, что мы все, руководители государств, выражаем искренние соболезнования по этому поводу, Владимир Владимирович, вам, российскому народу и всем родственникам и близким погибших российских граждан", — сказал Назарбаев, выступая на заседании совета.

Также свои соболезнования выразил и президент Армении Серж Саргсян.