Таджикистан просит МИД РФ посодействовать решению вопроса об авиасообщении

МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. МИД Таджикистана заявил, что обратился к российским коллегам "за содействием в продолжении прямых переговоров" о нормализации авиасообщения между двумя странами.

В ведомстве выразили надежду в "скорейшем урегулировании вопросов в духе конструктивного диалога и стратегического партнерства".

Как сообщает ведомство, в воскресенье оно передало МИД России ноту, в которой указаны нарушения российской стороной соглашения между правительствами двух стран о воздушном сообщении.

Минтранс 22 декабря сообщил, что по итогам состоявшихся в Москве переговоров Таджикистан не разрешил авиакомпании "Ямал" полеты в страну из подмосковного аэропорта "Жуковский". В ответ на это Москва с 23 декабря приостановила рейсы таджикской "Сомон Эйр" в российские регионы. При этом полеты в Москву и Санкт-Петербург под ограничения не попали. Таджикистан, в свою очередь, отменил рейсы в страну авиакомпании "Уральские авиалинии" из четырех российских городов.

Таджикская сторона отказ в выдаче разрешений "Ямалу" обосновывает отсутствием паритета. Министр транспорта Таджикистана Шерали Ганджалзода ране заявил РИА Новости, что, согласно межправительственному соглашению, все полеты должны осуществляться на паритетной основе и Душанбе устраивает количество рейсов, выполняемых из аэропорта "Жуковский". По его словам, авиаперевозчики Таджикистана пока не готовы выполнять третий рейс из "Жуковского".

В свою очередь Минтранс заявил, что ссылки на отсутствие паритета неправомочны. Согласно разъяснению министерства, таджикская сторона в рамках переговоров авиавластей двух стран 7 ноября приняла назначения российских компаний на линиях "Жуковский" — Душанбе и "Жуковский" — Худжанд, о чем была сделана запись в итоговом протоколе. На момент переговоров назначенными перевозчиками с российской стороны были "Уральские авиалинии" и "Ямал". Первая из них приступила к эксплуатации линий в ноябре, однако "Ямалу" это сделать не удалось.