Пушков назвал заявления Трампа о готовности к гонке вооружений риторикой

МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. По заявлениям Дональда Трампа о готовности к гонке вооружений нельзя судить о его действительном курсе на посту президента США, считает сенатор Алексей Пушков.

Ранее избранный президент США Дональд Трамп заявил, что США должны значительно расширить возможности в области ядерных вооружений.

"Заявления Трампа о готовности к гонке вооружений похожи на риторику: мол, мы всё равно круче всех. По ним нельзя судить о курсе Трампа. Рано", — написал Пушков в понедельник в Twitter.

Заявления Трампа о готовности к гонке вооружений похожи на риторику: мол, мы всё равно круче всех. По ним нельзя судить о курсе Трампа. Рано — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) December 26, 2016

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Одностороннее наращивание ядерных вооружений будет означать слом существующей системы соглашений России и США в этой сфере, и Дональд Трамп не имеет права этого не знать, заявил ранее РИА Новости глава международного комитета Совфеда Константин Косачев.