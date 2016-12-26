В Китае по делу об аварии на шахте в Чунцине арестовали 17 человек

ПЕКИН, 26 дек — РИА Новости, Иван Булатов. Судебные органы КНР приняли решение заключить под стражу 17 подозреваемых по делу об аварии на угольной шахте в муниципалитете Чунцин, передает в понедельник агентство Синьхуа.

На частной угольной шахте в городе Лайсу 31 октября прогремел взрыв. В момент взрыва под землёй находились 35 человек, лишь двум удалось выбраться на поверхность, остальные погибли.

Согласно данным агентства, судебные органы санкционировали арест 10 человек, напрямую имевших отношение к шахте, а также семи человек из числа сотрудников местной администрации и органов по надзору. Еще один человек был помещен под домашний арест.

Как сообщалось ранее, предварительное расследование установило, что на шахте использовалось устаревшее, непригодное или неисправное оборудование, отсутствовала нормальная вентиляция, а безопасность здоровья и производства обеспечивалась со значительными нарушениями. Кроме того, шахта вела добычу большего объема угля, чем было положено по лицензии.

После аварии на шахте Главное государственное управление по контролю за безопасностью на производстве КНР объявило о масштабной проверке угольных шахт страны на соответствие правилам техники безопасности на производстве. Согласно сообщению ведомства, управления всех провинций и другие подведомственные органы обязаны к 25 января 2017 года предоставить отчетный доклад о состоянии на находящихся под их контролем шахтах.

Китайская горнодобывающая промышленность является одной из самых опасных в мире, ежегодно в забоях гибнут тысячи шахтеров. На этом фоне в последние годы власти ведут активную работу по усилению безопасности. Так, в начале марта 2015 года государственная администрация Китая по безопасности труда заявила о намерении закрыть 5 тысяч небольших шахт в горнодобывающей отрасли по всей стране, чтобы сократить количество инцидентов со смертельным исходом.