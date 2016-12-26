На Донецкой фильтровальной станции восстанавливают энергоснабжение

КИЕВ, 26 дек — РИА Новости. Энергетики работают над возобновлением электроснабжения Донецкой фильтровальной станции, обесточенной в результате обстрела, сообщили в пресс-службе компании "Вода Донбасса" в понедельник.

"Энергетики ПАО "ДТЭК Донецкоблэнерго" провели ремонтные работы на высоковольтных линиях электропередачи, подающих электричество на подстанции, питающие Донецкую фильтровальную станцию (ДФС), однако в настоящее время электроснабжение ДФС отсутствует. Специалисты работают над возобновлением подачи электроэнергии", — говорится в сообщении.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек.

Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.

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