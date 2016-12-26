Генсек ОДКБ выразил соболезнования родным погибших при крушении Ту-154

МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Генеральный секретарь Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) Николай Бордюжа выразил соболезнования родным и близким погибших при крушении над Черным морем российского самолета Ту-154, сообщается в понедельник на сайте организации.

"Генеральный секретарь ОДКБ Николай Бордюжа лично и от имени секретариата организации выражает искренние соболезнования родным и близким, сослуживцам и коллегам военнослужащих, гражданских служащих Вооруженных сил Российской Федерации, артистов Академического ансамбля песни и пляски Российской Армии имени А. В. Александрова, тележурналистов Первого канала, "Звезды" и НТВ, членов экипажа самолета, известной своей общественной деятельностью Е. П. Глинки, погибших во время катастрофы самолета Ту-154", — говорится в сообщении.

Президент России Владимир Путин объявил 26 декабря днем траура по погибшим в этой катастрофе.