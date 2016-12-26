В Минске возобновляется суд по делу о беспорядках в 2010 году

МИНСК, 26 дек — РИА Новости. Суд Московского района Минска в понедельник возобновит рассмотрение уголовного дела о массовых беспорядках, произошедших в 2010 году в белорусской столице, в отношении его нового фигуранта Владимира Кондруся, сообщили РИА Новости в суде.

В середине ноября суд Московского района Минска начал рассмотрение этого уголовного дела. В суде Кондрусь попытался вскрыть себе вены, однако попытка была предотвращена конвоем. Судья приняла решение об удалении Кондруся за нарушение порядка проведения судебного заседания и о проведении в отношении обвиняемого комплексной стационарной психолого-психиатрической экспертизы.

"В понедельник возобновится слушание по делу в отношении Кондруся", — сказал представитель суда.

Летом белорусские правозащитники заявили, что в деле о массовых беспорядках в Минске после президентских выборов в 2010 году появился новый фигурант. По их данным, это был житель поселка Руденск Кондрусь. Правозащитники заявляли, что он обвиняется по статье "массовые беспорядки", и объявили его политическим заключенным. Они также сообщали о протестной голодовке Кондруся, которая длилась около двух месяцев.

После президентских выборов 19 декабря 2010 года, которые выиграл действующий президент Александр Лукашенко, несколько тысяч человек собрались на площади Независимости в центре Минска. Некоторые из собравшихся попытались силой ворваться в Дом правительства. Силовики оперативно разогнали собравшихся. Несколько сотен человек были задержаны. Несколько десятков, в том числе некоторые кандидаты в президенты, были привлечены к уголовной ответственности. Последние фигуранты дела вышли на свободу после помилования президентом в августе 2015 года, что поспособствовало снятию санкций Евросоюза с Белоруссии.