Губернатор Окинавы признал решение суда по строительству аэродрома США

ТОКИО, 26 дек — РИА Новости, Иван Захарченко. Губернатор японской префектуры Окинава Такэси Онага признал решение суда, позволяющее центральным властям Японии продолжить строительство нового американского военного аэродрома и переносу военной базы США Футэмма, сообщило агентство Киодо со ссылкой на неназванные источники.

По данным агентства, это решающий шаг для возобновления прерванных работ по строительству аэродрома на севере острова Окинава, против которого долгое время выступал как Онага, так и местная общественность.

Генеральный секретарь кабинета министров Японии Ёсихидэ Суга заявил на брифинге в понедельник, что центральное правительство "проводит необходимые приготовления" для возобновления строительных работ, которые были прерваны ранее в этом году по решению Онаги.

Согласно данным Киодо, эти работы могут снова начаться на этой неделе.

Губернатор решил подчиниться решению суда Верховного суда, который признал на прошлой неделе незаконным решение Онаги отозвать разрешение на строительство аэродрома и на предоставление для этого участка земли. Такое разрешение дал его предшественник на посту главы префектуры Хирокадзу Накаима, но Онага его отменил и стал требовать вывода базы Футэмма из густонаселенного города Гинован за пределы Окинавы.

Как сообщил журналистам Суга, во вторник в Токио он встретится с губернатором Онагой для обсуждения поддержки Окинавы из государственного бюджета.