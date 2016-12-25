Глава Еврокомиссии выразил соболезнования Путину в связи с крушением Ту-154

МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер выразил соболезнования президенту РФ Владимиру Путину в связи с крушением над Черным морем российского самолета Ту-154.

"С глубокой грустью я узнал о смерти стольких людей в сегодняшнем крушении самолета в Черном море. В этот святой день мои мысли с жертвами, их семьями и любимыми. От своего имени и от имени всей Еврокомиссии я хотел бы выразить вам и через вас все нации мои искренние соболезнования", — говорится в заявлении Юнкера, размещенном на сайте ЕК.

Направлявшийся в Сирию самолет упал в море в воскресенье утром, спустя несколько минут после взлета из сочинского аэропорта, где он совершал дозаправку.

На борту, по уточненным данным, находились восемь членов экипажа и 84 пассажира — восемь военнослужащих, 64 артиста ансамбля имени Александрова, которые летели поздравлять с Новым годом авиагруппу ВКС РФ в Сирии, девять представителей российских СМИ, глава благотворительного фонда "Справедливая помощь" Елизавета Глинка , известная как Доктор Лиза, двое федеральных госслужащих. О нахождении своих сотрудников на борту сообщили Первый канал, НТВ и "Звезда".

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