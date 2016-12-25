Жители Мадрида несут цветы и зажигают свечи у здания посольства России

МАДРИД, 25 дек — РИА Новости. Жители испанской столицы приносят к российскому посольству цветы и зажигают свечи в память о жертвах катастрофы под Сочи самолета Ту-154, который летел в Сирию и на борту которого находились восемь членов экипажа и 84 пассажира.

Испанцы выражают свои соболезнования и в социальных сетях. "Россия — это Европа, и мы — Россия. Когда вы страдаете, мы тоже страдаем. Обнимаю", "Мои глубокие соболезнования. Меня всегда восхищал Хор Красной Армии и его исполнение народной и традиционной русской музыки. Невосполнимая потеря. Покойтесь с миром", "Я посылаю вам виртуальную свечу. Мои соболезнования из Сьюдад-Реаль", "Россия нужна в том мире, где мы живем" — такие сообщения жители Испании оставляют на страницах российского посольства в соцсетях.

В понедельник в храме святой равноапостольной Марии Магдалины в Мадриде будет совершена панихида по погибшим в авиакатастрофе.

На борту воздушного судна находились восемь членов экипажа и 84 пассажира — восемь военнослужащих, 64 артиста ансамбля песни и пляски имени Александрова, которые летели поздравлять с Новым годом авиагруппу ВКС РФ на авиабазу Хмеймим в Сирии, девять представителей российских СМИ, глава благотворительного фонда "Справедливая помощь" Елизавета Глинка, известная как Доктор Лиза, двое федеральных госслужащих. О нахождении своих сотрудников на борту сообщили Первый канал, НТВ и "Звезда".

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