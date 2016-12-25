Глава МИД Латвии выразил соболезнования родным погибших при крушении Ту-154

РИГА, 25 дек – РИА Новости. Спустя несколько часов после гибели самолета над Черным морем свои соболезнования родным погибших в авиакатастрофе выразил глава МИД Латвии Эдгар Ринкевич. Запись политик оставил в социальной сети Twitter на английском языке.

My condolences to families and friends of victims of #Russia #Tu154 plane crash over the Black Sea — Edgars Rinkēvičs (@edgarsrinkevics) 25 декабря 2016 г.

​"Мои самые глубокие соболезнования семьям и близким погибших в крушении самолета Ту-154 над Черным морем", — написал политик.

Ваш браузер не поддерживает данный формат видео. © МЧС РФ Спасатели на кораблях и вертолетах искали обломки Ту-154 в Черном море

Самолет Ту-154 пропал с радаров рано утром в воскресенье, 25 декабря, спустя несколько минут после взлета из Адлера, где совершал дозаправку для последующего полета в Сирию. Позднее обломки воздушного судна были обнаружены в Черном море.

Соболезнования также выразили Германия, Италия, Абхазия, Белоруссия, Испания, Киргизия, Таджикистан, Норвегия, Индия, Пакистан, ЮАР и другие.

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