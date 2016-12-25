Президент Греции направил России соболезнования в связи с авиакатастрофой

АФИНЫ, 25 дек — РИА Новости, Геннадий Мельник. Президент Греческой Республики Прокопис Павлопулос и председатель греческого парламента Николаос Вуцис направили правительству и народу России соболезнования в связи с крушением российского военного самолёта, сообщили РИА Новости в пресс-службе посольства Греции в Москве.

Президент Греции Павлопулос передал через российское посольство в Афинах свои соболезнования президенту Российской Федерации Владимиру Путину и семьям погибших в связи с трагедией в Сочи.

Председатель парламента Вуцис направил соболезнования председателю Совета Федерации Валентине Матвиенко и председателю Госдумы Вячеславу Володину.

"Я глубоко переживаю по поводу трагического события — крушения самолёта российской военной авиации, унёсшего жизни десятков людей. И как председатель парламента Греции, и лично, я выражаю глубокое сочувствие правительству и представителям власти дружественной страны, выражаю мою солидарность председателю Совета Федерации госпоже Матвиенко и председателю Государственной Думы господину Володину, с которыми мы недавно встречались в России, и мои глубочайшие соболезнования семьям погибших и дружественному российскому народу", — говорится в телеграмме соболезнования.

Министерство иностранных дел Греции выразило соболезнования в связи с катастрофой самолета Ту-154.

"Мы выражаем нашу скорбь и печаль в связи с трагической катастрофой российского самолета Ту-154 над Черным морем. Мы выражаем искренние соболезнования семьям погибших и заявляем о своей полной солидарности с российским народом", — говорится в заявлении греческого МИДа.

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