Нетаньяху выразил Путину глубокие соболезнования в связи с крушением Ту-154

МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в телефонном разговоре с президентом России Владимиром Путиным выразил глубокие соболезнования в связи с крушением российского самолета Ту-154 в районе Сочи, сообщает пресс-служба Кремля.

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Самолет Ту-154 Минобороны России, летевший из Сочи в Латакию, в воскресенье утром потерпел крушение в Черном море. На борту были восемь членов экипажа и 84 пассажира, среди которых артисты ансамбля имени Александрова, журналисты, военные, госслужащие.

"Премьер-министр Государства Израиль Биньямин Нетаньяху в телефонном разговоре с Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным выразил глубокие соболезнования в связи с крушением российского самолета Ту-154 в Сочи", — говорится в сообщении.

Как отмечается, были также обсуждены актуальные аспекты ситуации в ближневосточном регионе.

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