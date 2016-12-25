Власти Индии и Пакистана соболезнуют России в связи с крушением Ту-154

НЬЮ-ДЕЛИ, 25 дек — РИА Новости. Власти Индии и Пакистана в воскресенье выразили соболезнования руководству и народу России в связи с авиакатастрофой в Сочи.

"Индия присоединяется к России в трауре в связи с гибелью российских служащих в произошедшей сегодня авиакатастрофе", — написал премьер-министра Индии Нарендра Моди в Twitter.

India joins Russia in mourning the tragic loss of lives of Russian servicemen in the air crash today. — Narendra Modi (@narendramodi) 25 декабря 2016 г.

​"Руководство и народ Пакистана выражает искренние соболезнования правительству и народу России в связи с трагической авиакатастрофой, приведшей к гибели всех, находившихся на борту. Мы особенно молимся за родственников погибших. Мы стоим вместе с народом России во время траура по этой невосполнимой утрате", — написал в Twitter официальный представитель МИД Пакистана Нафис Закария.

The leadership & ppl of Pakistan extend heartfelt condolences 2 Govt & ppl of Russia for tragic plane crash today that killed all onboard — M. Nafees Zakaria (@ForeignOfficePk) 25 декабря 2016 г. Our special prayers for the bereaved families. We stand by the ppl of Russia as they mourn this irreparable loss — M. Nafees Zakaria (@ForeignOfficePk) 25 декабря 2016 г.

​Самолет Ту-154 Минобороны РФ, который направлялся в Сирию, потерпел крушение в Черном море в воскресенье утром. По данным ведомства, на борту находились 92 человека — восемь членов экипажа и 84 пассажира, среди которых восемь военных, 64 артиста ансамбля имени Александрова, девять представителей российских телеканалов, глава благотворительного фонда "Справедливая помощь" Елизавета Глинка, известная как Доктор Лиза, двое федеральных госслужащих.

Все новости о крушении самолета Ту-154 Минобороны России читайте в онлайн-репортаже РИА Новости >>