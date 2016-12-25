Глава ЛНР выразил соболезнования по поводу крушения самолета в Сочи

ЛУГАНСК, 25 дек — РИА Новости. Глава самопровозглашенной Луганской народной республики Игорь Плотницкий выразил соболезнования родным и близким погибших в авиакатастрофе в Сочи.

"В Луганской Народной Республике с глубокой болью восприняли трагическое известие о многочисленных человеческих жертвах в результате крушения самолета Ту-154 в Сочи", — говорится в заявлении главы ЛНР, опубликованном на его официальном сайте.

От имени жителей республики и себя лично Плотницкий выразил искренние соболезнования родным и близким погибших в авиакатастрофе.

"Мы скорбим вместе с вами", — говорится в сообщении.

Самолет Ту-154 Минобороны РФ, который направлялся в Сирию, потерпел крушение в Черном море в воскресенье утром. По данным ведомства, на борту находились 92 человека — восемь членов экипажа и 84 пассажира, среди которых восемь военных, 64 артиста ансамбля имени Александрова, девять представителей российских телеканалов, глава благотворительного фонда "Справедливая помощь" Елизавета Глинка, известная как Доктор Лиза, двое федеральных госслужащих.

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