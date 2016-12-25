Дональд Трамп поздравил американцев с Рождеством в соцсетях

МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Избранный президент США Дональд Трамп в воскресенье поздравил американцев с Рождеством в социальных сетях.

На официальных страницах Трампа в Facebook и в Twitter появилась его фотография на фоне рождественской ёлки с пожеланием "Счастливого Рождества! От избранного президента Дональда Трампа".

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Ранее телеканал ABC News сообщил, что Трамп и его супруга Меланья посетили рождественскую службу в церкви во Флориде.