Дональд Трамп поздравил американцев с Рождеством в соцсетях

МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Избранный президент США Дональд Трамп в воскресенье поздравил американцев с Рождеством в социальных сетях.
На официальных страницах Трампа в Facebook и в Twitter появилась его фотография на фоне рождественской ёлки с пожеланием "Счастливого Рождества! От избранного президента Дональда Трампа".
#MerryChristmas pic.twitter.com/5GgDmJrGMS— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 25 декабря 2016 г.
Ранее телеканал ABC News сообщил, что Трамп и его супруга Меланья посетили рождественскую службу в церкви во Флориде.