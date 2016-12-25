Жертвами нападения на почве этнического конфликта в ДРК стали 13 человек

МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. По меньшей мере 13 мирных жителей из племени хуту погибли в результате нападения боевиков, принадлежащих к племени нанде, на востоке Демократической Республики Конго (ДРК), передает агентство Рейтер.

Боевики напали на город Ньянзале (Nyanzale) утром в воскресенье, двое нападавших были ликвидированы, заявил местный правозащитник.

По его словам, боевики мстили за нападение на деревню племени нанде, которое произошло в четверг. Жертвами того инцидента, по последним данным, стали 17 человек.

За последний год в регионе обострились этнические разногласия между общинами хуту и нанде, которые считают себя автохтонным населением, а своих противников чужаками. Конфликт сопровождается взаимными нападениями.