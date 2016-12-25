Испания выразила соболезнования в связи с крушением Ту-154

МАДРИД, 25 дек – РИА Новости. Испания выразила соболезнования в связи с крушением самолета Ту-154 Минобороны РФ в Черном море.

"Испания с глубокой скорбью встретила известие о том, что самолет министерства обороны Российской Федерации разбился сегодня в Черном море, что привело к гибели 92 человек, находившихся на борту", — говорится в сообщении испанского МИД.

"Правительство Испании передает свои соболезнования родным и коллегам погибших, всему народу и властям России", — говорится в сообщении.

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