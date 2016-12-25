Меркель и Штайнмайер соболезнуют в связи с крушением Ту-154 в России

БЕРЛИН, 25 дек — РИА Новости. Канцлер ФРГ Ангела Меркель и глава МИД страны Франк-Вальтер Штайнмайер выразили соболезнования в связи с крушением российского Ту-154 в районе Сочи.

"После крушения российского самолета над Черным морем канцлер Ангела Меркель выразила соболезнования российскому президенту Владимиру Путину. Мысленно она с близкими многочисленных жертв", — заявила в воскресенье заместитель официального представителя правительства ФРГ Ульрике Деммер.

Ее цитирует рассылка пресс-службы правительства.

Глава МИД ФРГ Штайнмайер выразил соболезнования и надежду, что еще удастся обнаружить выживших.

"Новости о крушении российского военного самолета с великим военным хором на борту над Черным морем вызывает у меня глубокую печаль. Я надеюсь, что, возможно, еще удастся обнаружить и спасти выживших", — сказал Штайнмайер, его цитирует МИД.

"Наши соболезнования семьям и близким жертв этой ужасной катастрофы", — заявил министр.

Самолет Минобороны РФ Ту-154, направлявшийся в Сирию, потерпел крушение в Черном море в воскресенье утром. На борту находились 92 человека.

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